Fallout 76 на неделю сделали бесплатной

Bethesda в честь «Дня Fallout», который отмечают 23 октября, на неделю сделала Fallout 76 бесплатной для всех игроков на консолях и PC.

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Кроме того, саму игру сейчас отдают со скидкой в 75% в Steam — предложение будет актуально до 29 октября. А ещё издание Skyline Valley Deluxe Edition можно приобрести со скидкой в 60%.

Скидки предлагают и на Fallout 4 в различных изданиях, а в Fallout 76 ранее ещё и запустили первую распродажу «Атом-наборов».

В прошлый раз, когда авторы Fallout 76 сделали её временно-бесплатной, игра поставила новый рекорд пикового онлайна в Steam. Тогда, правда, предложение появилось параллельно релизу первого сезона Fallout от Amazon, который поднял популярность франшизы на совершенно новые высоты.

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В самой Fallout 76 ещё недавно стартовало событие в честь Хэллоуина, которое продлится до 5 ноября. В его рамках можно получить тематические косметические награды за прохождение испытаний.

В начале сентября Fallout 76 получила крупное обновление Milepost Zero, с которым в игре появились новые события, была изменена механика C.A.M.P. и добавлены другие улучшения.

Ещё для игры до конца года должны выпустить обновление Gleaming Depths, с которым в мир проекта добавят домашних животных и другой контент.

Сейчас, кстати, у самой Bethesda ещё проходит распродажа разных игр в честь того же Хэллоуина.