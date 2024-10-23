Bandai Namco повысила прогнозы дохода на фоне успеха Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Bandai Namco пересмотрела свои прогнозы по доходам за второй квартал текущего финансового года, который закончится 31 марта 2025-го.

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Компания ожидает повышенного роста прибыли у всех направлений бизнеса, причём результат должен значительно превысить показатели за тот же период прошлого года. Особенно ярко себя показало себя цифровое направление, то есть видеоигры.

Кроме того, успех наблюдают в подразделениях по игрушкам, хобби, развлечениям и продукции на основе франшиз компании.

Судя по всему, значительная доли успеха пришлась на показатели Elden Ring: Shadow of the Erdtree. За первые три дня с релиза тираж дополнения превысил 5 млн копий. Ранее DLC, кстати, помогло и показателям Bandai Namco в первом квартале текущего финансового года. До сих пор хорошо продаётся и основная игра.

Кроме того, неплохие результаты для Bandai Namco показывают и мобильные проекты, в частности упоминается Gakuen Idolmaster — релиз последней состоялся в Японии 16 мая.

Среди игрушек хорошо продаются наборы моделей, карточные игры и тому подобное. А ещё очень успешно в прокате Японии показала себя новая лента франшизы Gundam (Mobile Suit Gundam SEED Freedom). Она собрала за первые три дня проката в стране свыше 1,06 млрд йен (6,9 млн долларов).

Теперь Bandai Namco ожидает, что чистые продажи за квартал будут увеличены на 9,9% до 610 млрд йен. Операционная прибыль вырастет на 36% до 112 млрд йен. Вырос и прогноз прибыли от продаж за весь год — на 6,5% до 1,15 триллиона йен.