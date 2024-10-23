Состоялся релиз нативной версии Minecraft для PS5 с 4К и 60 FPS

На PS5 состоялся релиз нативной версии Minecraft, о существовании которой стало известно ещё весной этого года.

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Новинка предлагает фанатам оценить игру с дополнительными техническими особенностями, среди которых есть поддержка разрешения 4К и 60 кадров в секунду. Кроме того, текущая версия обладает повышенной дальностью прорисовки.

Обладатели Minecraft: Bedrock Edition на PS4 могут забрать новую версию бесплатно — она, кстати, поддерживает и кроссплей с той же PS4. Правда, как оказалось, при переходе на новую версию Minecraft у пользователей сбрасывается счётчик времени с PS4.

Последний поворот не особенно порадовал фанатов — один из них, к примеру, провёл в Minecraft на PS4 порядка 3000 часов. Многие пользователи отметили, что решение со сбросом счётчика времени было очень странным.

Кроме того, некоторые признались, что версии игры на PS4 и PS5 на практике мало чем отличаются друг от друга.

Сейчас по франшизе создают экранизацию, где главную роль играет Джек Блэк («Джуманджи: Новый уровень») — он исполняет роль Стива.

Режиссёром картины выступает Джаред Хесс («Зачинщики»), в ленте ещё сыграли Джейсон Момоа («Аквамен»), Даниель Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Эмма Майерс («Уэнсдей») и Себастьян Юджин Хансен («Моцарт в джунглях»).

Первый тизер фильма был сильно раскритикован в сетях, он собрал уже 1,8 млн дизлайков на YouTube. Фанаты даже успели переделать ролик в анимационной версии, которая понравилась игрокам намного больше.