Сценаристам Tomb Raider не давали исследовать тему ПТСР Лары в играх

Автор сюжета Tomb Raider (2013) и Rise of the Tomb Raider Рианна Пратчетт похвалила новый мультсериалал Netflix о Ларе Крофт за одну из тем.

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Пратчетт не успела посмотреть шоу, но порадовалась, что в сюжете подняли вопрос о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) у Лары.

Подобная проблема как раз возникла у расхитительницы гробниц после событий в Tomb Raider 2013 и двух следующих игр. А мультсериал Netflix как раз продолжает историю этой версии Лары.

По словам Пратчетт, авторам в играх не давали поднимать эту тему — хотя нарративная команда хотела обсудить данную психологическую травму героини.

Как было известно ранее, в последней трилогии хотели включить секции с «интерактивными кошмарами». Эти уровни были бы основаны на событиях Tomb Raider, которые разум Лары превращал бы во что-то ужасное. Но авторы боевиков из Crystal Dynamics отказались от такой идеи.

Однако похожая концепция появилась в мультсериале Netflix, где Ларе снятся кошмары о мрачных приключениях. Кроме того, зрителям показали флэшбеки тех событий.

Пратчетт положительно оценила и то, что новинка больше раскрывает тему личной жизни Лары, а не только повествует о её поиске разных артефактов. Данные идеи Пратчетт и автор Гейл Симон больше поднимали в комиксах Dark Horse про героиню, но в играх на такие вопросы не оставалось места.

Широкая аудитория, кстати, новый мультсериал про Лару не оценила — у него 3,2 балла на Metacritic и 33% на Rotten Tomatoes.

Сейчас в разработке ещё находится Tomb Raider (2024), производство которой продвигается «хорошо».