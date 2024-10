Сотрудники творческого подразделения Bungie перешли в PlayStation Studios

Сотрудники творческого подразделения Bungie под названием Creative Studios теперь стали частью PlayStation Studios.

Работники этого подразделения отвечали за разработку и режиссуру «художественного видения» игр Bungie, а ещё занимались брендом проектов компании. Об изменениях стало известно благодаря заявлению Бриджит О`Нил, которая занимала должность старшего директора Creative Studios. Теперь же онаполучила такую же позицию в PlayStation Studios.

Руководитель рассказала, что её команда перешла «под крыло» PlayStation Studios, где она поможет компании с поддержкой всех её игр-сервисов.

Иными словами, авторы предложат свою экспертизу по этим вопросам, которая поможет создателям новых игр-сервисов добиться успеха на конкурентном рынке.

Интересно, что при этом команда О`Нил продолжить заниматься Destiny 2 и Marathon.

Перестановку нельзя назвать большой неожиданностью, так как подобную экспертизу от Bungie компания Sony и хотела получить после покупки первой в 2022 году. Предполагается, что Bungie повлияла на отмену мультиплеерной игры по франшизе The Last of Us.

В последнее время у Bungie вообще было много проблем. В июле в студии прошла волна увольнений, когда работу потеряли 220 сотрудников, а ещё 150 специалистов перешли под руководство Sony.

Позже Bungie угодила в скандал из-за огромных трат своего руководителя, а следом компанию покинули её «ветераны», которые занимались спин-оффом Destiny. Кроме того, на Bungie подали в суд за возможный плагиат в сценарии Destiny 2.

Работа над шутером Marathon тоже якобы продвигается не лучшим образом — бывший геймдиректор игры мог потерять работу из-за жалоб женского персонала. Саму новинку, кстати, хотят продавать за 40 долларов.