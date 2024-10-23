Организаторов турниров Elite League по «Доте» обвинили в невыплате призовых

Менеджер Team Waska Матеус Cysne Цисне сообщил, что турнирный оператор ESB до сих пор не выплатил призовые за чемпионаты Elite League и Elite League Season 2 по Dota 2.

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По словам бразильского специалиста, организаторы ивентов, которые прошли в апреле и августе 2024 года, всё ещё не выплатили деньги участникам соревнований.

Матеус утверждает, что представители ESB разослали командам письмо, в котором оповестили всех вовлечённых о том, что организация испытывает проблемы с финансами из-за того, что некоторые спонсоры не выполнили свои обязательства.

В это же время CEO турнирного оператора PGL Сильвиу Строе опубликовал пост, в котором рассказал, что его компания выплатила призовые участникам чемпионата PGL Wallachia Season 2 уже через девять дней после завершения ивента.

В 2024 турнирный оператор ESB провёл два топ-ивента серии Elite League с общим призовым фондом $ 2 млн.