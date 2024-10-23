Создатели The Day Before заморозили разработку Escape Factory и анонсировали новую игру

Разработчики сканадальной The Day Before из студии Fntastic сообщили о «заморозке» разработки их кооперативного платформера Escape Factory.

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По словам создателей, их свежее творение не привлекло большого интереса аудитории, а кампания по сбору средств на Kickstarter провалилась.

Поэтому мы решили временно приостановить работу над Escape Factory и отложить её релиз на более подходящий период. В рамках этого хода была отменена и компания на Kickstarter, так как нам не удалось собрать никаких средств.

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В том же сообщении авторы анонсировали новую игру — экшн-хоррора ITEMS. По словам разработчиков, именно подобный проект от них хотели увидеть фанаты. Как только у новинки появится демо, то создатели хотят запустить новую кампанию на Kickstarter.

Параллельно разработчики решили выпускать мобильные проекты, выручка с продажи которых пойдёт на поддержку ITEMS.

Студия уже успела показать дизайны двух персонажей из игры.