Коллекционка Assassinʼs Creed Shadows без раннего доступа подешевела на 50 долларов

Коллекционное издание Assassin’s Creed Shadows, как мы уже знаем, не будет включать трёхдневный ранний доступ к игре.

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Изначально издание предлагало упомянутый бонус, однако в прошлом месяце, когда было объявлено о переносе игры на следующий год, в Ubisoft пообещали одновременный доступ для всех.

Теперь менеджер сообщества Ubisoft ещё раз подтвердил, что раннего доступа к Assassinʼs Creed Shadows действительно «больше нет».

В настоящее время упоминание бонуса ещё можно найти в карточке коллекционки Shadows на сайте GameStop, но предзаказ по понятным причинам недоступен. Зато цена стала ниже — 230 вместо 280 долларов.

Менеджер Ubisoft также уточнил, что цифровое наполнение коллекционного издания Assassinʼs Creed Shadows «в основном останется таким же, как изначально рекламировалось, но некоторые элементы дизайна могут быть изменены».

Assassinʼs Creed Shadows выходит 14 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. По слухам, Ubisoft создаёт кооперативный режим для игры.

Обновлённая версия коллекционного издания Assassinʼs Creed Shadows