Создатель и издатель Lineage и Guild Wars сокращает персонал на фоне финансовых проблем

В южнокорейской компании NCSoft, наиболее известной по Lineage и Guild Wars, проходит реструктуризация.

Она выливается в масштабную волну сокращений персонала. Будут затронуты и некоторые проекты — от уменьшения поддержки до полного закрытия.

Так, к примеру, NCSoft прекращает разработку амбициозного триллера Project M и работу над условно-бесплатной BATTLE CRUSH. Пока неясно, как реструктуризация отразится на Guild Wars 3.

Согласно официальному заявлению руководства, NCSoft испытывает финансовые проблемы, и её положение продолжает ухудшаться. Текущая ситуация «серьёзно подрывает креативность и боевой дух» компании. Руководители NCSoft признают «глубокую ответственность» и приносят «извинения всем сотрудникам». Пострадавшим обещают помощь и компенсацию.

Кроме того, по итогам заседания совета директоров NCSoft было принято решение о разделении компании на четыре «дочки»: NCAI, Studio X, Studio Y и Studio G (предварительные названия).