Для Lollipop Chainsaw RePOP готовят «новый большой контент»

Dragami Games начала планирование и разработку «нового большого контента» для Lollipop Chainsaw RePOP.

Студия не поделилась подробностями, но уточнила, что собирается создать дополнительный контент, в который «всем захочется сыграть». Похоже, что команда ещё не перешла к стадии активной разработки.

А ещё Dragami Games продолжит добавлять в Lollipop Chainsaw RePOP новые костюмы. Фанатов попросили следить за новостями.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch с 12 сентября. В ноябре игра выйдет на PS4 и Xbox One.

Ремастер официально доступен и в России, но без поддержки русского языка. Стоимость игры после обещанной корректировки региональных цен составляет 3200 рублей.