Авторы ремастеров Legacy of Kain Soul Reaver показали обновленные модели боссов и карту

Aspyr и Crystal Dynamics поделились свежими подробностями и материалами о Legacy of Kain Soul Reaver 1& 2 Remastered, сборнике ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Soul Reaver 2.

© Скриншот

Разработчики показали обновлённые модели боссов, которые теперь имеют «максимально улучшенные» и переработанные текстуры и органично вписываются в апокалиптический мир. Некоторые существа стали более реалистичными, для кого-то пришлось менять дизайн, при этом авторы старались сохранять верность оригиналам.

© Скриншот

Ещё в Legacy of Kain Soul Reaver 1& 2 Remastered появятся карта и компас — действительно важные нововведения, объединяющие современные удобства с олдскульным духом исследования мира.

Карта будет выполнять роль справочного инструмента, а не простого руководства, а компас поможет сориентироваться на местности, но обойдётся без конкретных подробностей и подсказок к дальнейшим действиям. Компас и подсказки также можно будет отключить в настройках.

© Скриншот

Кроме того, игроки смогут воспользоваться трекером коллекционных предметов в каждой области, который поможет в поисках всех усилителей здоровья и энергии.

Legacy of Kain Soul Reaver 1& 2 Remastered выходит 10 декабря на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.