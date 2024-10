Ubisoft распустила команду метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown

Похоже, что высоко оценённая критиками и игроками метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown не оправдала ожиданий Ubisoft. Сообщается, что оригинальную команду разработчиков распустили и перенаправили на проекты с более высоким потенциалом продаж.

© Скриншот

Новостью поделился французский ютубер и бывший журналист Gautoz, переговоривший с несколькими разработчиками в Ubisoft Montpellier. Gautoz был одним из первых, кто несколько лет назад рассказал о том, что Quantic Dream делает игру по «Звёздным войнам».

По данным инсайдера, Ubisoft определилась с будущим Prince of Persia: The Lost Crown «через несколько недель после её релиза». Компания ясно дала понять, что поддержка игры завершится после выпуска запланированных дополнений и обновлений.

Gautoz добавил, что авторы The Lost Crown хотели создать сиквел и даже успели презентовать идею проекта, но Ubisoft его отвергла. Одна из причин отказа от продолжения — потенциальная «каннибализация» долгосрочных продаж первой игры.

Prince of Persia: The Lost Crown доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с января этого года. В августе она вышла в Steam и на Steam Deck, а в сентябре получила платное сюжетное дополнение Mask of Darkness.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, аудитория The Lost Crown составила примерно 300 тыс игроков, а доход — примерно 15 млн долларов.

Напомним, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time всё ещё планируется к выходу в 2026 году.