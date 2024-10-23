Авторы The Finals огласили системные требования технического теста ARC Raiders

Разработчики из Embark Studios, известные по условно-бесплатному шутеру The Finals, показали свежий трейлер своей грядущей игры ARC Raiders. Можно взглянуть на кинематографические кадры и игровой процесс, но наиболее интересная деталь — приглашение на технический тест в Steam.

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На него могут записаться даже российские пользователи. Сам технический тест пройдёт с 24 по 27 октября, о чём было известно ещё летом. На протяжении четырёх полных дней можно будет ознакомиться с некоторыми механиками ARC Raiders. В целом же цель теста — оценить работоспособность шутера в реальных условиях и получить обратную связь.

Максимальное число игроков на техническом тестировании будет ограничено — счастливчиков выберут случайным образом из числа тех, кто запросил доступ на странице в Steam. Приглашения будут рассылать на протяжении всех четырёх дней. А уже приглашённые игроки смогут позвать двух друзей после того, как завершили четыре раунда в ARC Raiders.

Разработчики предупреждают, что технический тест ARC Raiders не будет публичным — делиться записями или скриншотами в сети будет запрещено. Конечно, они появятся в первый же день.

Что касается системных требований, то они следующие:

Минимальные Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580; Процессор — Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600; Оперативная память — 12 ГБ. Рекомендуемые Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT; Процессор — Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600; Оперативная память — 16 ГБ.

Что касается полноценного релиза, то ARC Raiders должна выйти в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игроки станут народными ополченцами, которые будут противостоять захватчикам из космоса.