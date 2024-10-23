Factorio установила новый рекорд по онлайну в Steam после выхода дополнения Space Age

21 октября для космической песочницы Factorio вышло крупное дополнение Space Age, которое находилось в разработке около четырёх лет. Стоимость DLC на PC составляет 1200 рублей.

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По данным SteamDB, около 21 часов назад пиковый онлайн Factorio составил 91,8 тыс игроков, а на данный момент в ней находятся более 70 тысяч пользователей. Предыдущее достижение игра получила в 2020 году после выхода версии 1.0 — тогда в песочницу одновременно зашли 34,7 тыс человек.

Дополнение Space Age получило «крайне положительные» оценки на основе почти двух тысяч отзывов. Напомним, что оно добавляет в Factorio новые планеты, вулканы, новые технологии и новых вражеских существ. Одновременно с релизом DLC игра получила обновление 2.0., в котором улучшилась генерация ландшафта, добавились новые рельсы и не только. Подробнее об изменениях и новом контенте разработчики поделились в своём блоге.