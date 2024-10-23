В стратегии Age of Mythology: Retold появится новый режим с десятками миссий в ноябре

В начале сентября состоялся релиз Age of Mythology: Retold — стратегии в реальном времени, где юнитами выступают существа из древних мифов. Игра получает различные патчи, но по-настоящему крупное обновление выйдет 7 ноября — тогда в стратегию прибудет новый режим.

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Он получил название Arena of the Gods («Арена Богов») и будет бесплатным для всех игроков. Ключевая особенность — 35 новых миссий, которые можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе. Они будут отличаться по локациям и испытаниям. Например, игроки смогут очутиться в ледяной тундре или на берегах Чёрного моря.

За успешное прохождение миссий игроки получат благословения, дарующие мощные способности. Это будет и возможность призвать приливы Посейдона, и сокрушительный гром Тора — воспользоваться получится силами разных мифологических богов.

Способности действительно окажут влияние на игровой процесс. К примеру, мудрость Одина поможет быстрее восстанавливать способности и божественные силы. А ещё будут случайные изменения, которые могут упростить или усложнить прохождение миссии. Одно из таких — подорожание обучения кавалерии, которая при смерти станет пехотой.

Age of Mythology: Retold доступна на PC и Xbox Series. Стратегия получила положительный приём критиков и игроков — пользовательские отзывы в Steam оказались очень положительными. Пиковый онлайн же превысил 25 тысяч человек.