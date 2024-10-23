Ролевая тактика Metal Slug Tactics получила трейлер с датой релиза в начале ноября

Долгожданное и эпическое возвращение серии Metal Slug в лице Metal Slug Tactics случится 5 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Об этом объявили в свежем трейлере с датой релиза игры, где можно увидеть кадры геймплея на разных аренах, а также ключевых персонажей.

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В дальнейшем Metal Slug Tactics должна выйти на физических носителях — деталями поделятся позднее. С момента анонса в 2021 году прошло много времени. Ролевую тактику обещали выпустить ещё в прошлом году, однако релиз пришлось отсрочить — всё дело в желании сделать Tactics достойным продолжателем Metal Slug.

Судя по трейлеру, игра должна прийтись по душе давним поклонникам из-за знакомого стиля, а вот новички смогут оценить обновлённый игровой процесс. Теперь Metal Slug Tactics стала ролевой пошаговой тактикой с роуглайт-элементами. Сбор команды, выбор снаряжения и его модификаций — важные элементы прохождения.

Заняться в Metal Slug Tactics будет чем. Разработчики вручную отрисовали 110 разных карт, а также сделали 20 уникальных миссий. Проходить их можно неограниченное количество раз, чтобы пробовать разные выкладки снаряжения и побеждать боссов. Нанести серьёзный урон поможет «синхронизация» — одновременная атака разными членами отряда.

Последняя основная часть Metal Slug выходила в 2009 году — это был ремейк под названием Metal Slug XX. Однако даже после этого серию не забывали. Например, в июле 2024 года на мировой рынок вышла условно-бесплатная Metal Slug: Awakening.