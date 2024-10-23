Delta Force и песочница The Precinct вошли в топ популярных демоверсий фестиваля Steam

Valve рассказала о самых популярных играх с октябрьского фестиваля «Играм быть» в Steam. Игроки могли ознакомиться с сотнями демоверсий будущих новинок: как западных, так и отечественных разработчиков. Игры в итоговом списке из 50 позиций расположены случайным образом. Полный топ можно увидеть в самом низу новости.

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Например, одной из самых популярных демоверсий смогла похвастаться Delta Force. Это бесплатный многопользовательский шутер, открытая бета которого стартует 5 декабря.

Многие обратили внимание на казуальную Tinkerlands. Это выживалка, в которой можно крафтить предметы и развивать поселение как в одиночку, так и с друзьями. Ещё один подобный пример, но с более продвинутой графикой — песочница Overthrown.

Одной из самых заметных демоверсий фестиваля стала нуарная песочница The Precinct. Игроков ждали погони на автомобилях в роли полицейского с видом сверху — многим концепция напомнила первые части GTA. А в многопользовательской Midnight Murder Club игроки будут отыскивать убийцу, прямо как в популярном режиме для Garry’s Mod.

Фанаты NieR: Automata наверняка оценят AI Limit — очередной экшен про девушку-андроида, которая сражается с противниками в условиях постапокалипсиса. А ещё много внимания привлекла демоверсия стратегии Commandos: Origins — возвращение полюбившейся геймерам серии.

Что касается игр от русских разработчиков, то среди них выделяется хоррор «Клеть». Игроки в кооперативе должны найти выход из «Гигахрущёвки». Грядущая новинка выделяется использованием Интернет-фольклора и постсоветского окружения.

Многим демоверсиям не повезло оказаться в топе популярных. Например, так случилось со Sparta 2035 — пошаговой тактикой в стиле Gears Tactics и Jagged Alliance.