В Алматы определят представителя региона на M6 World Championship по Mobile Legends: Bang bang﻿

В Алматы, Казахстан, 26 и 27 октября пройдет LAN-финал 4-го сезона турнира**Mobile Legends: Bang bang** Continental Championship, организованный студией киберспортивных трансляций FISSURE.

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В соревновании примут участие четыре лучшие команды из Восточной Европы и Центральной Азии, которые сразятся за призовой фонд в размере 40 тыс долларов и право представлять свой регион на M6 World Championship в Малайзии, который пройдет в ноябре-декабре этого года.

Среди участников Team Spirit, Insilio, VERSO TIME и Dark Phoenix. Они отобрались по результатам регулярного сезона и стадии Play-In. Все матчи будут проходить в формате Double Elimination. Верхняя сетка пройдет в формате BO3, нижняя сетка — BO5, гранд-финал — BO7.

В команду освещения войдут Андрей “Chiilstreeam” Горячев, Александр “Destroyer” Тимофеев, Алексей “alexwhite” Труханович, Владимир “Ezh1k” Георгиевский, Сергей “LiveForSurf” Попов, Виктория “SHPUI” Артёмчик и Дмитрий “KDH440” Зайцев.