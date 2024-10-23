Авторы сборника Tetris Forever рассказали о создании игры с «путешествиями» во времени

Сборник Tetris Forever всё ближе к релизу, поэтому разработчики решили подробнее рассказать о новой игре Tetris Time Warp, которая станет отличным дополнением к более десяти включённым в состав играм. Игроки будут перемещаться между «Тетрисами» разных эпох.

© Скриншот

Tetris Time Warp осмысленно прославляет историю серии Tetris. Разработчики думают не только о том, как показать наследие разных частей серии, но и сделать «весёлый и приятный» геймдизайн. Игроки начинают в современной версии «Тетриса» — за повышение уровня на поле появляется тетромино с «деформацией времени».

Если суметь очистить линию с этим тетромино, то игроки отправятся в новую временную эпоху — дизайн и оформление начнут соответствовать другой игре серии. За 20 секунд предстоит выполнять испытания. Также противники в многопользовательском режиме Tetris Time Warp смогут застревать в старых «Тетрисах», пока не выполнят своё испытание.

Напомним, что релиз сборника Tetris Forever состоится 12 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Анонс состоялся ещё в конце лета. Помимо игр, в состав войдут документальные записи.