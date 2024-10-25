Во что поиграть подписчикам Game Pass на Хэллоуин

Октябрь — почти самый пик осенних игровых премьер, и в этом году в сервис Game Pass аккурат под Хэллоуин прибудет отличная пачка тайтлов. Портал PC Gamer рассказал, во что стоит поиграть подписчикам платформы в этом месяце.

© Steam

Frostpunk 2 (уже вышла)

Продолжение пост-апокалиптической градостроительной стратегии вновь предлагает игроку спасти заснеженный Лондон от вечной мерзлоты, но теперь — в гораздо большем масштабе. Стюарду города предстоит следить за внутренней политикой и принимать решения с оглядкой на различные фракции, зачастую придерживающиеся прямо противоположных идеологий. Frostpunk 2 — глубокая, но захватывающая головоломка на менеджмент людей, где всего пара ошибок может обречь успешное поселение на гибель.

25 октября — Call of Duty: Black Ops 6

Проекты в долгоиграющих франшизах, таких как Call of Duty, варьируются в качестве. И хотя предыдущая часть серии немного разочаровала, многие надеются, что Black Ops 6 вновь вернется в правильное русло. На этот раз одной из главных фишек будет обновленная механика передвижения, которая позволит подкатываться, бежать в спринте назад и перепрыгивать через мебель, как герои боевиков 1990-х. Modern Warfare 3 обвиняли в злоупотреблении контентом из старых игр, поэтому приятно, что Black Ops 6 на запуске предложит 16 абсолютно новых карт.

Dead Static Drive

Авторы Dead Static Drive называют свой проект «Grand Theft Cthulhu» — более интригующий слоган тяжело придумать. А по жанру игра — survival-horror в сеттинге Америки 1980-х, где игроку необходимо избегать не только полиции, но и хтонических монстров, чтобы узнать, что произошло с пропавшими родителями протагониста. Dead Static Drive также предлагает элементы скрытности и выживания, а история вдохновлена фильмами Тарантино и Дэвида Линча.

31 октября — Dead Island 2

Dead Island 2 — хороший подарок любителям зомби-боевиков на Хэллоуин. Боевка от первого лица, солнечный Лос-Анджелес, тонны комичного насилия, шутки в духе грайндхаус-фильмов и опциональный кооператив, чтобы проходить сюжет совместно с товарищами. Что еще нужно для счастья?