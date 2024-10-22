Рогалик The Rogue Prince of Persia получил крупный патч с переработкой медальонов

Разработчики из Evil Empire выпустили крупное девятое обновление Risk & Reward для рогалика The Rogue Prince of Persia. Оно доступно для загрузки на PC в Steam. Одной из главных новинок стало «спасение» — испытание, в ходе которого игроки должны спасти маленькую девочку от врагов. Для этого придётся применить все навыки в платформинге и паркуре.

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Разработчики называют новый тип геймплея «побочным квестом», который понравится тем, кто требовал более сложных испытаний на уровнях. Миссии по спасению будут появляться в случайном биоме — чтобы их пропустить, нужно лишь несколько секунд не реагировать на квест. За один забег можно спасти лишь одну девочку.

Но «основным блюдом» в Evil Empire назвали переработанную систему медальонов. У игроков стало больше свободы при создании сборки, что повысит реиграбельность. Потенциально за один забег можно экипировать до 12 медальонов без строгих ограничений. Получать медальоны можно за убийства, а также находить их на алтарях или в сундуках.

Также игроки смогут хранить медальоны в сумках. Место действительно понадобится, ведь обновление привнесло в The Rogue Prince of Persia 50 новых медальонов.

«Десертом» же стала книга, в которой рассказывают о мире The Rogue Prince of Persia и его обитателях. Загвоздка в том, что для получения книги нужно пройти множество испытаний. Не обошлось и без исправления различных багов. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Напомним, что рогалик The Rogue Prince of Persia вышел в раннем доступе в конце мая. Увы, его пиковый онлайн не может похвастаться успехами и редко когда превышает даже 50 человек за 24 часа. Однако игра получила очень положительные пользовательские обзоры в Steam.