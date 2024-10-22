Определились все участники плей-офф BetBoom Dacha Dota 2 2024

Завершилась групповая стадия турнира BetBoom Dacha Dota 2 2024. В группе А командам потребовались тайбрейки.

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Сначала сыграли Nisha (Team Liquid) и Emo (Yakult’s Brothers), затем сыграли kiyotaka (BetBoom Team) и lorenof (Tundra Esports). Победителями стали в этих поединках Emo и kiyotaka.

Стадия плей-офф начнется 23 октября. В первом раунде сформированы такие игровые пары: BetBoom Team и Aurora Gaming, Tundra Esports и Gaimin Gladiators, Team Spirit и Yakult’s Brothers, Team Falcons и Team Liquid.

Турнир проходит с 19 по 26 октября в Белграде. Команды разыграют 500 тыс долларов. Это будет первый ивент со зрителями, которые будут присутствовать на стадии плей-офф.