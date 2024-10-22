Для хоррора Alan Wake 2 вышло обновление и платное дополнение The Lake House

Разработчики из Remedy Entertainment объявили о выходе дополнения The Lake House для Alan Wake 2. Вместе с этим на всех платформах доступно и бесплатное обновление в честь грядущей годовщины — в нём добавят меню с читами и новые возможности для настройки управления.

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Дополнение The Lake House доступно для владельцев Deluxe-издания. Ещё одной новинкой расширенного издания стал классический костюм Алана Уэйка. Что касается размера сегодняшнего обновления на разных платформах, то он следующий:

PC — 20 ГБ; Xbox Series — 18 ГБ; PlayStation 5 — 15 ГБ.

Помимо читов и дополнительных настроек управления, разработчики улучшили удобство игроков при использовании фонарика, а слова силы стало проще открыть. Также при подборе ресурсов из контейнеров не будет «странных» движений камеры. Были исправлены и различные баги — ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.

Ещё одна интересная особенность бесплатного патча — добавление поддержки улучшений для PlayStation 5 Pro. Улучшенная консоль появится в продаже только 7 ноября, но разработчики успели рассказать об улучшениях Alan Wake 2 для более мощного железа. Например, появится трассировка лучей, а графике в режиме производительности станет лучше.

К слову, в Remedy Entertainment решили отпраздновать релиз The Lake House. Креативный директор студии Сэм Лейк показал тематичекий торт с названием дополнения на верхушке, кремом и печеньем. Выглядит аппетитно! А геймдиректор Кайл Роули дал интервью касательно разработки Alan Wake 2.

Он чувствует, что разработчики перестарались с пугающими эффектами и неожиданно «выскакивающими» врагами. С нарративной точки зрения это задумано как «психологическая атака» на героя. Также разного рода скримеры используются по техническим причинам.

Такой подход остался применим к дополнению The Lake House, хотя там разработчики решили уменьшить число скримеров. Несмотря на это, такой способ напугать игрока остаётся важным отражением психологической стороны персонажей и помогает донести некоторые сюжетные ходы.