Bloober Team начала работать над фиксом критического бага из нового патча Silent Hill 2

Вчерашний патч 1.04 для Silent Hill 2 Remake исправил множество багов, в том числе и те, когда игрок мог застрять в окнах или провалиться под текстуры. Однако обновление привнесло новую ошибку, которая может помешать прохождению — об этом сообщают игроки как на PlayStation 5, так и на PC.

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В лабиринте есть головоломка с кубом, которую ранее можно было пройти без особых проблем. Однако после патча 1.04 головоломка не завершается, даже если игрок её правильно собрал. Игроки жалуются, что пытались разобраться с кубом долгое время, но посмотрели подсказку в Интернете и поняли, что решили головоломку правильно — дальнейшее прохождение невозможно именно из-за бага.

Игроки с дисками Silent Hill 2 для PlayStation 5 дали совет — сделать сохранение перед решением головоломки, удалить обновлённую игру, установить хоррор с диска заново и не загружать патч. В старой версии получится загрузить новое сохранение, чтобы пройти головоломку и продвинуться дальше. После этого патч 1.04 можно установить вновь.

Разработчики из Bloober Team сообщили, что уже выявили причину появления бага с кубом. Проблема заключается в загрузке сохранений из старой версии. Судя по всему, при начале нового прохождения на патче 1.04 баг не должен появляться. Исправление должно выйти в скором времени.

Напомним, что ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября. Хоть хоррор и продался тиражом свыше миллиона копий, он уже вылетел из топ-30 чарта продаж Британии.