Авторы ролевой игры «Смута» показали первые кадры с новой озвучкой главного героя

В момент релиза ролевая игра «Смута» столкнулась с большим количеством критики, в том числе за озвучивание. Разработчики из Cyberia Nova продолжают исправлять самые спорные моменты игры, поэтому занялись «звуковым переоформлением». С первыми результатами можно ознакомиться в свежем ролике.

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Новые голоса получили не абы кто, а главный герой Юрий Милославский и боярыня Анастасия. Между ними произошёл короткий диалог — разработчики предлагают угадать, кто именно стоит за новой озвучкой. Пока у поклонников игры это получилось с переменным успехом, зато мнений о новых голосах оказалось много.

Кому-то они понравились, другие же считают, что старые актёры озвучки тоже хорошо справились со своей работой — их было незачем менять. Под гнёт критики попало и «несоответствие» анимаций с голосом, хотя актёрская игра пришлась большинству геймеров по вкусу.

Сами разработчики «Смуты» рассказывали, что планируют внести ряд изменений в диалоги игры и сценарий сюжета. Для этого и потребовалась перезапись озвучки. Вероятно, новые актёры будут озвучивать персонажей в грядущем дополнении — его релиз намечен на 2025 год.

Напомним, что в Cyberia Nova уже думают о создании новых игр. Ближайшей из них должна стать визуальная новелла «Смута. Зов сердца», которую хотят выпустить на мобильных устройствах уже этой осенью.