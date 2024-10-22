Ролевой экшен Wayfinder вышел из раннего доступа вместе с крупным обновлением

Разработчики Wayfinder объявили о долгожданном выходе ролевого экшена из раннего доступа. Игра вышла на PC в Steam и на PlayStation 5 с крупным обновлением 1.0 — релизу посвятили трейлер, в котором рассказали о ключевых особенностях игры: уникальных персонажах, кооперативе, открытых для исследования зонах, данжах и боссах.

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«После долгого путешествия в раннем доступе, полного взлётов и падений, мы наконец-то рады выпустить Wayfinder. Wayfinder с самого начала был увлекательным проектом, и мы, как и вся наша команда Airship Syndicate, ценим каждого, кто играл в игру и оставлял положительные или отрицательные отзывы», — поделились разработчики.

Разработчики из Airship Syndicate признались, что Wayfinder задумывалась не такой, какой стала к релизу — этой весной был анонсирован перезапуск экшена, после которого игра стала платной и ориентированной на кооператив с наличием оффлайн-режима. Что касается обновления 1.0, то в нём появились:

Новый играбельный герой; Новые локации для исследования; 6 новых видов оружия, 15 комплектов брони, 35 предметов для оформления жилища; Обновлённое руководство.

Конечно, обновление не обошлось без исправления багов и улучшения производительности. Усилия разработчиков не прошли даром — недавние пользовательские отзывы в Steam оказались очень положительными, в то время как общая оценка (включает период раннего доступа) — смешанной.

В свежих отзывах хвалят возможность играть в одиночку и в кооперативе с друзьями, зачищать подземелья и прокачивать персонажа. Отдельного упоминания удостоились качественная оптимизация, отсутствие серьёзных багов и красочный визуальный стиль. К слову, хорошие отзывы смогли помочь и пиковому онлайну.

Пока он не смог побить свой рекорд — за последние 24 часа в игре находилось 2202 человека. Однако это значительно больше, чем Wayfinder привлекала за последние месяцы. Рекорд же был поставлен 14 месяцев назад во время пребывания игры в раннем доступе — тогда она привлекла свыше 24 тысяч геймеров.