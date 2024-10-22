Слух: первые части God of War могут появиться в каталоге PS Plus

Первые части God of War (2005) могут войти в каталог игр PS Plus Premium в 2025 году, на что намекают пара фактов.

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Во-первых, в 2025 году популярная серия игр отметит 20-летний юбилей. Во-вторых, на скорое пополнение намекает присутствие классического Кратоса на обложке раздела с играми PS2.

Следует уточнить, что сами игры в каталоге отсутствуют. Они доступны на актуальных консолях Sony лишь в облачном гейминге, не считая третью и скандинавские части про Бога Войны.

Для фанатов, которые давно мечтают насладиться любимыми играми на новом железе, это событие может стать приятным сюрпризом.

Ранее появилась информация о том, что работа над сериалом God of War от Amazon может начаться заново из-за ухода с проекта сценаристов и шоураннера.