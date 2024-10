Новая игра Naughty Dog может подарить игрокам невиданную свободу

Основатель портала и подкаста MinnMax Бен Хансон рассказал занятную деталь о новой игре Naughty Dog — её он услышал от источника, который работал над проектом.

© Скриншот

По словам этого источника, аудитория попросту «не готова» к тому, какой крутой получается игра. В грядущем творении авторы якобы сделали большой упор на свободе действий игрока. В качестве ориентира назвали какую-то другую игру, но Хансон отказался её называть — лишь отметил, что речь не идёт о Hitman.

Подобный подход напомнил некоторым о заявлениях главы Naughty Dog Нила Дракманна в прошлом году. Тогда руководитель рассказал, что студия хочет сосредоточить внимание на создании игр с менее традиционными концепциями нарратива.

Дракманн отмечал, что его очень интригуют проекты в духе Elden Ring и Inside, которые не опираются на обычные сюжетные схемы.

Он упомянул, что даже франшиза The Last of Us не всегда полагалась на кинематографическое повествование. Игрок мог узнать какие-то детали о локации и её жителях из окружающих деталей и тому подобного.

По словам Дракманна, он не хотел «держать игрока за руку», но при этом студия не планировала отказываться от появления в её творениях диалогов и катсцен.

Возможно, что новый проект и будет той самой «захватывающей игрой», о которой Драманном мельком упоминал в мае этого года.

Сейчас Naughty Dog работает над несколькими проектами, хотя подробностей о них практически нет. Известно лишь, что среди них есть и одиночные игры.

Ранее в студии разрабатывали мультиплеерную новинку по The Last of Us, но в итоге авторы отменили её разработку, что стало причиной ряда увольнений.

Кром того, у Naughty Dog есть идея для полноценного триквела The Last of Us.