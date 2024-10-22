Джеймс Макэвой назвал своей любимой игрой классическую Secret of Mana

Известный голливудский актер Джеймс Макэвой в рамках промо-кампании фильма «Не говори никому» принял участие в шоу Hot Ones, где назвал свою любимую игру. Ею оказалась Secret of Mana (1993) из серии Mana.

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Актер, наиболее известный ролью молодого Чарльза Ксавье во франшизе «Люди Икс» и Мистера Тумнуса в «Хрониках Нарнии», назвал культовую ролевую игру Square для Super NES «крутой», но «нишевой». При этом для него она является «лучшей за всю историю»

Впервые игра вышла в 1993 году и являлась продолжением Final Fantasy Adventure. Мир Secret of Mana восстанавливается после войны с богами, побежденными с помощью Меча маны. Прошло много лет, и царит мир, но внезапно спокойствие нарушается, и восстановить баланс должны трое друзей.

В свое время RPG получила множество положительных отзывов. Отмечались глубина сюжета, яркая графика, возможность игры вдвоем, а также саундтрек. В 2018 году вышел ремейк, а в августе текущего года состоялся релиз новой части серии Visions of Mana.