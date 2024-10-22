Создатели Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii рассказали о морских битвах и сюжете

Разработчики Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii раскрыли свежие подробности новинки — о её сюжете, героях, локациях и геймплее.

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Действие истории разворачивается через полгода после Like a Dragon: Infinite Wealth, когда Горо Маджима внезапно оказывается выброшен на берег после кораблекрушения. Героя находит юных житель острова Ноа, однако Маджима ничего не помнит о прошлом.

На остров внезапно нападают настоящие пираты, но протагонист быстро с ними разбирается и захватывает их корабль. Он решает отправиться в путешествие на поиски своих воспоминаний и забирает с собой юного напарника.

Однако путь будет опасен, ведь слухи о сокровище местных вод привлекли внимание целой плеяды разных негодяев и пиратов.

В приключениях Маджима повстречает множество ярких персонажей, включая отца Ноа, разнообразных жителей острова и лидеров морских корсаров — королеву Мишель и короля Реймонда Лоу.

В процессе путешествий на корабле Маджима будет находить острова с сокровищами, маяки и другие интересные локации. К тому же на разных островах можно обнаружить много занятных мест — баров, базы пиратов (с колизеем) и так далее.

Кроме того, нужно будет участвовать в морских битвах — уворачиваться от выстрела пушек другого судна и применяя собственный арсенал.

Когда врагам будет нанесено достаточно урона, то команда героя может взять второе судно на абордаж. Потребуется победить противников на борту, что и приведёт к победе.

Свое судно и команду можно будет прокачивать, а ещё на корабле потребуется стратегически размещать собственные силы. По дороге Маджима сможет подобрать участников команды — на выбор предоставят более 100 человек.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii состоится 21 февраля 2025 года на PlayStation, Xbox и PC (Steam, Microsoft Store).