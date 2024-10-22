11 bit studios объявила о выходе крупного патча к Frostpunk 2 и фоторежима для Indika
Компания 11 bit studios объявила о выходе сразу двух патчей к двум своим играм:
градостроительный симулятор выживания Frostpunk 2 получает первое крупное обновление с различными QoL-улучшениями и рядом изменений в социальной системе. К примеру, строительство теперь можно отменить в любой момент, а уборку льда завершить на любом количестве ячеек (до восьми). Кроме того, патч значительно улучшает оптимизацию игры;
мрачное приключение Indika (11 bit studios выступает в роли издателя) получило патч с фоторежимом для PC-версии игры (Steam и GOG). Ему посвятили отдельный трейлер.
И ещё одна приятная новость в честь выхода двух пачтей: до 4 ноября в Steam проходит распродажа игр из каталога 11 bit studios с рекордно низкими ценами на многие проекты, выпущенные за последние 10 лет.
The Thaumaturge — скидка 40%;Creatures of Ava — скидка 20%;The Invincible — скидка 34%;Children of Morta — скидка 70%;Moonlighter — скидка 75%;South of the Circle — скидка 50%;This War of Mine — скидка 80%;Frostpunk — скидка 85%.