11 bit studios объявила о выходе крупного патча к Frostpunk 2 и фоторежима для Indika

Компания 11 bit studios объявила о выходе сразу двух патчей к двум своим играм:

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градостроительный симулятор выживания Frostpunk 2 получает первое крупное обновление с различными QoL-улучшениями и рядом изменений в социальной системе. К примеру, строительство теперь можно отменить в любой момент, а уборку льда завершить на любом количестве ячеек (до восьми). Кроме того, патч значительно улучшает оптимизацию игры;

мрачное приключение Indika (11 bit studios выступает в роли издателя) получило патч с фоторежимом для PC-версии игры (Steam и GOG). Ему посвятили отдельный трейлер.

И ещё одна приятная новость в честь выхода двух пачтей: до 4 ноября в Steam проходит распродажа игр из каталога 11 bit studios с рекордно низкими ценами на многие проекты, выпущенные за последние 10 лет.