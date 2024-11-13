Почему Rockstar ненавидит ПК-геймеров?

ПК-гейминг, в каком-то смысле, выигрывает войну консолей. Платформа обладает теми же преимуществами, что и всегда, но отношение издателей к ней постепенно меняется. Однако Rockstar по-прежнему ставит в приоритет PlayStation и Xbox, в том числе с Grand Theft Auto VI. Портал PC Gamer попытался разобраться, почему.

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ПК все чаще становится прибежищем для бывших консольных эксклюзивов. Microsoft официально сдалась перед началом нынешнего поколения, а игры Nintendo, несмотря на заявления корпорации, можно легально эмулировать. Sony по-прежнему продвигает PlayStation Network и годичное окно эксклюзивности для своих крупных релизов, но в этой стратегии есть смысл.

Остается один вопрос. Почему нам так долго приходится ждать выхода игр Rockstar на ПК? Для контекста, ниже — список крупнейших релизов студии и сколько времени им потребовалось для выхода на компьютерах.

Grand Theft Auto 3 — 7 месяцев между релизом на консолях и ПК.

Vice City — 7 месяцев.

San Andreas — 8 месяцев.

Bully — 2 года.

Grand Theft Auto 4 — 7 месяцев.

Red Dead Redemption — 14 лет и 5 месяцев.

Grand Theft Auto 5 — 1 год и 6 месяцев.

Red Dead Redemption 2 — 1 год.

Square Enix придерживалась похожей политики, несмотря на то, что компания сама по себе — сторонний издатель. Final Fantasy XVI и ремейки FF VII хотя бы можно объяснить неудачными решениями. Square Enix подписали сделки о временной эксклюзивности с Sony, которые, похоже, не смогли компенсировать потерянные продажи, и теперь компания намерена пересмотреть стратегию.

А вот в случае Rockstar простых ответов нет. Никто не знает, почему Red Dead Redemption 2 вышла на ПК лишь через год после релиза на PS4 и Xbox, или почему Grand Theft Auto 5 появилась аж на двух разных поколениях консолей, прежде чем выйти на компьютерах. Оригинальная Red Dead Redemption — вообще за гранью добра и зла, она выходит на ПК спустя целых 14 лет после релиза на PS3 и Xbox 360. Даже на Nintendo Switch, крайне устаревшей консоли, она получила релиз раньше.

Но дело не в технологиях. Портирование игр требует ресурсов, и не важно, что нынешние консоли — не более чем специализированные ПК. Но в случае такой крупной и состоятельной компании, как Rockstar, сложно представить какие-либо проблемы при портировании. Напомним, разработчик не так и объяснил, почему ПК-версия Grand Theft Auto 6 не появится одновременно с консольной.

Одно дело, если бы ситуация Rockstar напоминала Capcom. Японский издатель выпустил Monster Hunter: World на ПК через семь месяцев после консольного релиза, не говоря уже о том, что на полировку порта потребовался раунд патчей. Но это был первый для студии опыт — раньше Monster Hunter не выходила на платформе (если не считать ММО спин-офф для Азии). Wilds, следующая игра команды, выйдет на ПК в первый же день.

А вот у Rockstar, напротив, с годами все становится хуже. Издатель в принципе не подтвердил, что Grand Theft Auto 6 когда-нибудь получит ПК-версию, что наталкивает на самое печальное объяснение. Компания рассчитывает получить прибыль за проект дважды: сначала за консольный релиз, затем — за компьютерный. Среди поклонников серии хватает людей, готовых купить одну и ту же игру дважды.

Это хитрое решение со стороны Rockstar, но, в то же время, довольно оскорбительное по отношению к ПК-геймерам. Доля компьютерного сегмента в игровой индустрии за 2023 выросла на 8%, тогда как консоли подросли всего на 0,5%. Конечно, им по-прежнему принадлежит более крупная доля, но значительная часть консольных 28% приходится на Nintendo Switch — консоль, с которой Rockstar редко ведет дела. Не говоря уже о неожиданно большом проценте людей, отказывающихся переходить с PS4 на PS5.

Если тренд продолжится, то, получается, Rockstar прицепила свой вагон к более медленной лошади. Вряд ли Grand Theft Auto 6 сильно от этого пострадает, но в будущем подобная политика может привести издателя к тем же проблемам, что мучают Square Enix.