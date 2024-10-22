Открытая бета-версия шутера Delta Force стартует 5 декабря

Создатели бесплатного тактического шутера Delta Force назвали точную дату выхода глобальной открытой беты на PC — 5 декабря. Это будет первая релизная версия игры-сервиса, которая предложит:

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постоянный прогресс — больше никаких сбросов; постоянные контентные обновления с новыми картами, оперативниками, транспортными средствами, оружием, обликами и многого другого; расширенную поддержку языковых и серверных опций; старт первого сезона под названием «Генезис».

При этом кампанию планируют выпустить «через некоторое время после релиза в декабре 2024 года».

Delta Force (в прошлом Delta Force: Hawk Ops) — это новая игра из одноимённой классической серии, которая предложит многопользовательский тактический опыт от первого лица с различными режимами и уникальными оперативниками.

Шутер создаётся разработчиками из Team Jade и издаётся TiMi Studio Group, дочерней студией Tencent Games. Релизы для консолей и мобильных устройств ожидаются в первом квартале 2025 года.