Ремейк Silent Hill 2 вылетел из топ-30 свежего чарта Британии
Опубликован свежий чарт продаж игр в Великобритании за неделю с 13 по 19 октября 2024 года.
Первое место досталось новинке Super Mario Party Jamboree — и это, напомним, без учёта цифровых продаж. Физические продажи оказались на 35% больше, чем у Mario Party Superstars.
Второе и третье места заняли вездесущие EA Sports FC 25 и Hogwarts Legacy соответственно.
На четвёртую строчку забрался сборник Tomb Raider I-III Remastered, получивший физический релиз. Среди других новинок также стоит отметить Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed на 17-м месте и A Quiet Place: The Road Ahead на 21-м месте.
А вот Silent Hill 2 Remake опустился на 31-е место — в предыдущем чарте он дебютировал на 2-й строчке. Metaphor: ReFantazio также выбыла из топ-10 — с 7-й позиции на 24-ю.
Топ-10 продаж видеоигр в Британии с 13 по 19 октября 2024 года
В скобках — место в прошлом чарте
- Super Mario Party Jamboree (новинка)
- EA Sports FC 25 (1)
- Hogwarts Legacy (4)
- Tomb Raider I-III Remastered («новинка»)
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (6)
- Dragon Ball: Sparking! ZERO (3)
- Mario Kart 8 Deluxe (9)
- Nintendo Switch Sports (10)
- Undisputed (5)
- Mortal Kombat 11 Ultimate (8)