Ремейк Silent Hill 2 вылетел из топ-30 свежего чарта Британии

Опубликован свежий чарт продаж игр в Великобритании за неделю с 13 по 19 октября 2024 года.

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Первое место досталось новинке Super Mario Party Jamboree — и это, напомним, без учёта цифровых продаж. Физические продажи оказались на 35% больше, чем у Mario Party Superstars.

Второе и третье места заняли вездесущие EA Sports FC 25 и Hogwarts Legacy соответственно.

На четвёртую строчку забрался сборник Tomb Raider I-III Remastered, получивший физический релиз. Среди других новинок также стоит отметить Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed на 17-м месте и A Quiet Place: The Road Ahead на 21-м месте.

А вот Silent Hill 2 Remake опустился на 31-е место — в предыдущем чарте он дебютировал на 2-й строчке. Metaphor: ReFantazio также выбыла из топ-10 — с 7-й позиции на 24-ю.

Топ-10 продаж видеоигр в Британии с 13 по 19 октября 2024 года

В скобках — место в прошлом чарте