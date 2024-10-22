Создатель GTA выпустит очередную игру на PS5

Студия Rockstar Games выпустит оригинальную игру Red Dead Redemption для PlayStation 5. Об этом заявил в своем X блогер под ником bogorad222.

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Энтузиаст обратил внимание на страницу в LinkedIn координатора производства Rockstar Эммы Андерсон. На ней было указано, что она работает над поддержкой существующих игр студии и контролирует процесс их портирования на консоли. Среди прочих была указана Red Dead Redemption.

Изначально вышедшая 14 лет назад игра от создателей GTA появилась на PS3 и Xbox 360, а потом ее портировали на PS4. При этом сиквел Red Dead Redemption 2 сразу вышел на PS4 и Xbox One, а затем появился на ПК. Автор bogorad222 не смог уточнить, когда именно Rockstar портирует популярную игру на PS5.

В начале октября Rockstar Games заявила, что представит оригинальную Red Dead Redemption на ПК. Игра, которая получит поддержку разрешения 4K с частотой до 144 герц, мыши и клавиатуры, появится в продаже 29 октября. Стоимость новинки составит 50 долларов, или около 4,8 тысячи рублей.

В середине октября иностранные игровые журналисты получили ранний доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и поделились своими впечатлениями. Они назвали тайтл, который должен выйти 20 ноября, мрачным, сложным и атмосферным.