В Hunt: Showdown 1896 появится легендарный охотник

«Крик» стал знаменитой франшизой ужасов, популярности которой поспособствовал узнаваемый образ маньяка по прозвищу Призрачное лицо. Как оказалось, он появится и в Hunt: Showdown 1896 — новому дополнению посвятили трейлер, в котором призрачное лицо без устали гонится за своими жертвами.

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Платный аддон Ghost Face Rampage выйдет 24 октября — его уже можно добавить в список желаемого в Steam. Судя по всему, легендарный охотник Призрачное лицо — одинокий вдовец Неемия Хексум, который обнаружил маску совершенно случайно. При надевании он пострадал от жестоких видений и отправился на охоту.

Арсенал у маньяка получился знатный. Во-первых, это бесшумные ружьё «Цыц» и пистолет «Тихоня» — оба с глушителями. Но изюминкой стал нож «Отнимающий жизнь», который был орудием множества кровавых убийств.

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Дополнение появится как раз во время празднования Хэллоуина в Hunt: Showdown 1896. До 25 ноября в шутере появился ограниченный по времени PvP-режим, а также проходит событие «Призрачная жатва».