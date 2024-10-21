Вышла новая игра по LEGO

Разработчики из Guerrilla Games объявили, что Lego Horizon Adventures ушла на золото. Это значит, что приключения Элой в мире пластиковых кубиков выйдут в срок — 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. До этого времени можно успеть оформить предзаказ.

© Guerrilla Games

«Мы рады сообщить, что LEGO Horizon Adventures ушла на золото! Совсем скоро вы сможете присоединиться к Элой и её спутникам в новом красочном приключении!», — заявили разработчики.

А тем временем с Lego Horizon Adventures познакомились журналисты. В своих финальных превью они высказали предварительные впечатления по игре и поделились новыми геймплейными кадрами. Каждый персонаж получился уникальным, хоть их и не так много, а знакомый сюжет был разбавлен юмором и слегка изменён в угоду детской аудитории.

В издании IGN посчитали, что Lego Horizon Adventures гораздо больше напоминает типичные игры Horizon, нежели LEGO-приключения. Грядущая новинка следует сюжету Horizon Zero Dawn, но не боится юмора, например, в невозможности сосчитать врагов «по пальцам» из-за пластиковых ручек. Что касается геймплея, то у игроков есть возможность использовать визор, чтобы видеть интерактивные объекты и слабости врагов.

Автор GameSpot отметил, что список играбельных героев Lego Horizon Adventures, в отличие от других LEGO-игр, ограничен лишь несколькими ключевыми героями оригинала. Однако разработчики наградили каждого из них множеством костюмов, уникальными навыками и атаками. В интервью с журналистом разработчик заявил, что любимого персонажа получится развивать, чтобы сосредоточиться на одном стиле игры.

Рецензент Eurogamer обратил внимание на то, что ряд жестоких сцен и сцен с убийствами был переработан специально для детской аудитории. Игровой процесс и механики в свою очередь придутся по вкусу фанатам игр Travellerʼs Tales. Именно эта студия сделала LEGO Marvel Super Heroes, LEGO The Hobbit и ряд других LEGO-игр.