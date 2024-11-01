Как открыть Джека Скеллингтона в Disney Dreamlight Valley

Пригласить Джека Скеллингтона в свою долину в Disney Dreamlight Valley не так просто, как в случае со многими другими персонажами. В отличие от Симбы, Моаны или Вуди, у Джека нет своего мира, в который можно заглянуть. А значит, игроку придется проделать чуть больше работы. Портал PC Gamer рассказал, как открыть короля Хэллоуина.

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Для того, чтобы начать квест, открывающий Джека Скеллингтона, сначала нужно разблокировать Олафа и Крестную фею, после чего выполнить их начальные задания дружбы. Помимо этого, у игрока должен быть открыт биом Забытых земель.

Если вы сделали все правильно и выполнили первое задание Крестной феи, то вам откроется квест под названием Something Comes A’Knocking. Чтобы активировать его вручную, найдите в Забытых землях дерево с вырезанной тыквой.

Первый этап Something Comes A’Knocking — поиск первой из четырех матрешек, спрятанных в долине. Их расположение выбирается случайно для каждого игрока, но первая всегда находится где-то в районе плаза. Например, в маленьком садике недалеко от дома игрока. Сразу после того, как вы найдете матрешку, игра предложит найти место, куда их пристроить — Забытые земли. Если вы активировали дерево, то одну из кукол можно положить в него.

Затем вам предстоит отыскать три оставшиеся матрешки, и каждую также нужно отнести к дереву. Локации этих кукол также выбираются случайно, но они гарантированно будут в локациях, которые вам доступны.

После сбора всех матрешек вы сможете поприветствовать Джека Скеллингтона. Анимированный ролик с ним заиграет, как только вы вернете четвертую матрешку к дереву. И хотя Джек прибыл в долину, формально задание на этом не заканчивается. Теперь надо разместить дом Джека в долине и заплатить Скруджу МакДаку 5 000 монет. После этого поговорите с Джеком, и он перманентно переселится в вашу долину.