Назван лучший киберспортивный клуб России, по версии «Чемпионата»

Топ-10 лучших киберспортивных клубов страны — рейтинг крупнейшего российского спортивного портала

© «Чемпионат»

Сегодня на «Чемпионате» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стартовал проект, который подводит итоги сезона и представляет самые известные и успешные киберспортивные клубы России.

Учитывая текущую ситуацию в мировом киберспорте, в рейтинг «Чемпионата» включены все киберспортивные организации с тремя или более составами, в основе которых игроки из РФ. Исключение составили клубы, у которых всего два состава и оба русскоязычные.

Команды получали баллы за выступления на турнирах с ноября 2023 года по текущий момент. Количество очков определялось в зависимости от трёх факторов: популярность киберспортивной игры в России и мире, значимость турнира и результаты команды.

Все популярные дисциплины разделены на четыре блока: самые популярные игры (Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends, League of Legends), популярные игры (Apex Legends, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty и Fortnite), средние игры (Rocket League, Overwatch, Rainbow Six Siege, EA Sports FC, StarCraft 2, Tekken 8, Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1) и региональные игры (Warcraft 3 и Standoff 2).

На чемпионатах мира и мэйджор-турнирах по самым популярным играм команды получали от 20 до 100 очков, а на популярных онлайн-ивентах — от 5 до 30. В то же время титулы в средних играх приносили по 25-40 очков, а в региональных (в основном, WC3 и Standoff) — максимум по 10 очков только за самые престижные трофеи.