Можно ли романсить компаньонов в Metaphor: ReFantazio?

Metaphor: ReFantazio променяла характерный для серии Persona сеттинг школы на мрачный пост-апокалиптический мир политического фэнтези. Несмотря на это, игра во многом опирается на формулу Persona, поэтому многие поклонники ожидали, что в проекте также появятся романтические сюжеты с участием сопартийцев.

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К сожалению (или к счастью), в Metaphor: ReFantazio нет романтических веток. Протагонисту просто некогда заниматься личной жизнью параллельно спасению целого королевства из лап тирана.

Хотя в игре нет механики романов как таковой, некоторые сюжетные ветки сторонников определенно намекают на романтические чувства — один раз довольно прямолинейно.

Metaphor: ReFantazio прозрачно намекает на то, что наиболее вероятным партнером протагониста может стать жрица мустари Юфа — пятый член партии, присоединяющийся к группе. Конечно, этот роман нельзя назвать «каноничным», но именно он больше прочих похож на этот вариант. По мере улучшения отношений с протагонистом Юфа просит пожать ей руку, но не в обычной, привычной нам манере, а по традиции мустари, имеющей интимное значение.

Юфа выражает чувства к протагонисту, но со стороны кажется, словно они немного не взаимны. По крайней мере, она гораздо более открыто проявляет интерес к главному герою, тогда как многие его ответы отдают недоумением. Помимо этого, если поговорить с братом Юфы, Эдени, по достижению восьмого ранга социальной ветки, он не упустит случая упомянуть, что его сестра «не просто» доверяет протагонисту. Ну завуалированно пригрозит тому, на случай, если он будет плохо относиться к девушке.