Как фармить деньги в Metaphor: ReFantazio: гайд

В Metaphor: ReFantazio порой сложно экономить деньги, даже если закупаться в магазинах в день скидок. Нужно ведь и запастись лечилками, и периодически обновлять снаряжение, и оценивать предметы, найденные в подземельях. Но, на самом деле, в начале игры есть беспроигрышный способ фарма денег — для него понадобится всего один архетип. Портал PC Gamer поделился инструкцией для тех, кто хочет быстро заработать.

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Один из лучших способов фарма денег на ранних стадиях сюжета — убийство монстров с помощью архетипа торговца. Его можно открыть, прокачав мудрость до 2 уровня и улучшив отношения с Бригиттой, которая становится сторонником после выполнения одного из побочных заданий.

При первом взгляде на торговца можно подумать, что он совершенно бесполезен. Какой прок в архетипе, использующем деньги для атак? Но не стоит его недооценивать. Главное преимущество торговца — это уникальный пассивный навык, который дает шанс получить бонусные деньги за победу (или оглушение) над монстрами в открытом мире. Если уровень протагониста достаточно высок, чтобы убивать монстров одним ударом, то каждый враг почти гарантированно приносит 500 монет.

Ниже — подробный метод фарма денег торговцем.

Отправляйтесь в локацию, где находится много врагов. Например, в столичную пустыню, где как раз выполняется одно из ранних побочных заданий.

Убейте всех песчаных червей и диких псов в зоне досягаемости.

Вернитесь ко входу в локацию при помощи статуи кота — это возродит убитых монстров.

Повторяйте процедуру, пока не надоест.

Единственный нюанс в том, что, для убийства одним ударом в открытом мире, уровень протагониста должен быть минимум на 3 выше, чем уровень монстров. Большинство противников в пустыне находятся примерно на 11 уровне — значит, вам понадобится 14-15, чтобы заработать на них. К моменту, когда вы откроете архетип торговца, партия наверняка уже перешагнет этот порог.

Прибыль существенная. Где-то пять кругов по пустыне приносят около 140 000 монет за 20 минут. Если вам хватит терпения уничтожать песчаных червей дольше, то и денег будет больше. Как ни крути, поклонникам JRPG гринд не в новинку. Хотя, теоретически, зависать именно в пустыне не обязательно. Вы можете просто переключиться на торговца в любом другом подземелье, где ваш уровень превышает уровень монстров.

Также стоит отметить, что фармить деньги в Metaphor: ReFantazio совсем не обязательно. Игра и так награждает достаточным объемом денег, которого хватит на все необходимые (даже дорогие) покупки.