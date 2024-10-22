5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Killing Time: Resurrected

Многие вообще не слышали о Killing Time 1995 года: клоне Doom, изначально вышедшем на платформе 3DO перед тем, как получить порт на ПК — прямо в год Quake и Duke Nukem 3D. Игра не очень хорошо выглядит со стороны, но скрывает пару интересных деталей. Например, ролики с живыми актерами нечасто встречались в шутерах того времени, да и сеттинг 1930-х годов — определенно редкость. Переиздание игры от Nightdive отлично адаптировано под современные системы благодаря поддержке 144 fps и интеграции полного обзора мышью.

Sniper Killer

Sniper Killer — примерно как Sniper Elite… Но убивать игроку предстоит невинных людей. Неудивительно, что проект выпустил издатель Torture Star Video, известный своими низкополигональными хоррорами. Помимо самого снайпера игроку также предстоит примерить на себя роль детектива, который пытается отыскать серийного убийцу и разгадать его мотив. Поклонникам Bloodwash и прочих трешовых хорроров рекомендуется.

Drova

Пиксельная action-RPG с акцентом на исследование и решения игрока. Drova вдохновлена «мистикой кельтской мифологии», но при этом идет по стопам Fallout New Vegas. В том смысле, что игрок — не избранный и не герой, а просто случайный человек, которому предстоит выжить в суровом (пусть и красивом) мире. Открытый мир полностью сделан вручную, сюжет разветвляется в зависимости от принятых решений, а игрок может присоединиться к одной из нескольких враждующих фракций. Игра также не держит пользователя за руку, поэтому учтите, что вам придется долго бродить и искать путь вперед по сюжету.

Eden Crafters

Eden Crafters — песочница-выживалка о превращении необитаемых планет в обитаемые. А это означает лишь одно: изменение климата, возможное лишь при помощи сложных машин, нуждающихся в автоматизации и логистике. Eden Crafters также предлагает терраформинг, крафтинг, знакомые элементы выживания и средства передвижения. Проект вобрал в себя многие вещи, которые любят и знают фанаты жанра, но, в отличие от большинства подобных проектов в Steam, уже собирает много позитивных отзывов. По прикидкам разработчиков, период раннего доступа продлится год.

Yugo: the non-game

Маленькая любопытная игра о поездках по дорогам, вдохновленными Балканами. А точнее, трассами, соединяющими Косово и Черногорию. Термин «non-game» в названии отсылает к отсутствию каких-либо целей: Yugo посвящена виртуальным поездкам с друзьями под звуки радио или в успокаивающей тишине. Игра называется Yugo не только потому, что ехать предстоит по территории бывшей Югославии; машина игрока — печально известная «Застава Юго», потенциально один из худших автомобилей в истории.