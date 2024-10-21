Новый патч ремейка Silent Hill 2 добавил FSR 3.1 и улучшил работу хоррора на Steam Deck

Создатели Silent Hill 2 Remake выпустили патч 1.04 для игры, где исправили различные вылеты, ошибки и всевозможные баги хоррора — патч доступен на PS5 и PC.

© Скриншот ремейка Silent Hill 2

В частности, на PS5 теперь в отдельных локациях не должно возникать проблем с загрузкой текстур окружения, главный герой больше не будет проваливаться «под карту» и не сможет добраться до недоступного по сюжету балкона.

Кроме того, Джейс теперь не будет «застревать» в одном из окон города, а Лабиринт теперь не нужно проходить заново (и отдельные события внутри него тоже больше не повторяются).

Ещё в игре улучшили анимацию при переключении оружия в режиме прицеливания, поправили ошибку с выбором другого языка при активации «Новой игры+» и сделали много других улучшений. Так, у пользователей больше не должно быть проблем с активацией блюра на консоли.

Что касается версии на PC (Steam), то у неё уменьшили число визуальных багов последней версии DLSS и добавили поддержку FSR 3.1.1.

Ещё авторы обновили Intel Nanites, чтобы включить поддержку последней версии драйверов. Заодно была улучшена оптимизация и производительность игры на Steam Deck.

Кроме того, в ремейк была добавлена опция по отключению и включению некоторых визуальных настроек, которые могли вызывать проблемы с производительностью. Баги геймплея, о которых упоминалось в версии на PS5, тоже были исправлены.

Ранее разработчики из Bloober Team признались, что готовы заняться ремейком какой-нибудь другой игры из франшизы Silent Hill — или вообще создать новую часть знаменитой серии. Создатели хотят развиваться, чтобы не выпускать «дерьмовые» игры.