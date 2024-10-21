Создатели Crimson Desert не приняли предложения Sony о временной эксклюзивности

По данным финансового блогера, который познакомился с деталями недавнего отчёта авторов Crimson Desert, разработчики отказались от предложения по временной эксклюзивности с Sony.

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Соглашение, которое компания пыталась заключить с издателем и разработчиком Pearl Abyss, подразумевало, что изначально ролевая игра не выйдет на Xbox Series.

О потенциальных сроках временной эксклюзивности не сообщили, но сами авторы игры отказались от подобного предложения.

Создатели новинки предпочли сами выступить её издателем, так как они полагают, что одновременный релиз на PC, PS5 и Xbox Series будет более прибыльным. Заодно в рамках презентации упомянули, что Sony сравнила атмосферу и сюжет Crimson Dawn с Ghost of Tsushima.

Ранее Sony заключила соглашения с Shift Up и NCSOFT в рамках своей инициативы по поиску новых бизнес-партнёров в Южной Корее. Pearl Abyss тоже была одной из потенциальных «кандидатов», поэтому информация про эксклюзив выглядит вполне убедительно.

В рамках той же презентации поведали, что разработка различных деталей открытого мира игры вызывала много задержек в производстве.

Среди любимых игр руководителя Pearl Abyss — Red Dead Redemption 2 и серия The Legend of Zelda. Сама Crimson Desert, как было известно ранее, вдохновлена не только этими творениями, но и «Ведьмак 3: Дикая Охота» с Assassin`s Creed.

В частности, эти игры вдохновили сюжет и дух свободного перемещения по миру CD. Для разработки новинки, кстати, используют собственный движок, который даёт авторам много преимуществ. А местный ИИ у NPC позволят им демонстрировать разные реакции на события в мире — к примеру, они могут убежать от битвы, где противник превосходит их числом.

Ещё в игре есть система репутации, основанная на действиях героя. И некоторые вещи будут меняться в зависимости от погоды и времени суток. Так, персонаж будет двигаться медленнее ночью и при холодной температуре.

Релиз Crimson Desert запланирован на второй квартал 2025 года для PS5, Xbox Series и PC.