Инсайдер раскрыл название новой игры авторов It Takes Two
Надёжный инсайдер billbil-kun раскрыл название новой игры авторов It Takes Two из Hazelight Studio — Split Fiction.
Новинка находится в разработке не менее двух лет, а заодно инсайдер предположил, что в игре будет динамический сплит-скрин — изображение могут делить вертикально, горизонтально и по диагонали.
На последнюю опцию намекало изображение, которым ранее поделилась Hazelight — там как раз можно увидеть часть листка с рисунками плана по разделению экрана.
Ожидается, что официально название и подробности игры огласят в ноябре, когда самой студии исполнится 10 лет.