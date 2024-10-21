ИИ-улучшалку графики PS5 Pro сравнили с аналогами от NVIDIA и AMD

Эксперты YouTube-канала Digital Foundry сравнили технологии масштабирования изображения Sony PSSR, NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.1 на примере игры Ratchet and Clank Rift Apart.

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В тестировании участвовали PlayStation 5 Pro с PSSR и ПК с DLSS и FSR. Настройки графики на ПК были максимально приближены к консольным.

PSSR показал явные преимущества над FSR 3.1, обеспечивая более четкое изображение и избавляясь от шлейфов и артефактов.

© YouTube

© YouTube

В частности, технология AMD страдает от мерцания объектов на дальних расстояниях и проблем с отображением травы, тогда как PSSR этих недостатков не имеет.

Однако DLSS 3.7 от NVIDIA показал себя лучше, чем PSSR, демонстрируя более стабильное изображение с меньшим количеством шумов и артефактов. Также DLSS обеспечивает лучшее устранение артефактов трассировки лучей благодаря технологии Ray Reconstruction.

Эксперты подчеркнули, что для окончательного вердикта необходимо больше тестов с различными играми, что будет возможно после релиза PS5 Pro.