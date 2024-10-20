Vivo впервые обошла Xiaomi и даже Samsung на индийском рынке смартфонов

В знаковом изменении на индийском рынке смартфонов Vivo впервые заняла первое место в квартале, согласно отчету Canalys. Китайский бренд отправил 9,1 миллиона единиц, обеспечив себе 19% долю рынка, что выше на 2% по сравнению с 17% в третьем квартале 2023 года. Это позволило Vivo обойти Xiaomi, которая отправила 7,8 миллиона единиц и получила 17% долю рынка.

Ситуация Samsung вызывает ещё больший интерес: компания отправила только 7,5 миллиона единиц и заняла 16% долю рынка, что ниже с 18% и 7,9 миллиона единиц в третьем квартале 2023 года. Oppo и Realme заняли оставшиеся места в пятерке: Oppo отправила 6,3 миллиона единиц (13% доля рынка) и продемонстрировала рост на 43% в годовом исчислении. В то же время Realme столкнулась с 8%-ным снижением, отправив 5,3 миллиона единиц и получив 11% долю рынка.

В целом, индийский рынок смартфонов продемонстрировал 9%-ный рост в годовом исчислении, достигнув 47,1 миллиона отправленных единиц в третьем квартале 2024 года, при этом ожидается, что сегмент «ультра-низкого» ценового диапазона будет основным двигателем дальнейшего роста в 2025 году.