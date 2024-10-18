В PUBG Mobile стартовал ивент с фильмом «Веном: Последний танец»

Разработчики из студии Krafton объявили о выходе апдейта для мобильной игры PUBG Mobile. В проекте началась коллаборация с фильмом «Веном: Последний танец», премьера которого состоится 25 октября в кинотеатрах по всему миру.

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Так, в рамках ивента в PUBG Mobile добавили новые механики передвижения для героев в стиле Симбиота, позволяющие совершать мощные прыжки и даже притягиваться к противникам. Кроме того, улучшить можно не только своего персонажа, но и лошадей, которые под воздействием инопланетного организма станут быстрее и опаснее.

Видео доступно во VK-группе PUBG Mobile. Права на видео принадлежат Krafton.

Коллаборация PUBG Mobile с фильмом «Веном: Последний танец» продлится до 10 ноября включительно. С 25 октября геймеры также смогут получить эксклюзивные предметы: стилизованный аватар, парашют и домашнюю статую с Симбиотом.