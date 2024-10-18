Google посчитала изменения в Play Store из-за суда с Epic Games угрозой людям

Google подала апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд, стремясь отсрочить изменения в Play Store, предписанные недавним решением суда в деле против Epic Games. Решение от 7 октября запрещает Google ограничивать разработчиков в уведомлении пользователей о сторонних магазинах приложений и вариантах оплаты, а также принуждать их использовать решения Google для внутриигровых покупок.

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Изменения, которые должны вступить в силу 1 ноября, также включают положения о распространении сторонних магазинов приложений в Google Play. Google утверждает, что быстрое внедрение этих изменений может привести к угрозам безопасности для экосистемы Android. Ссылаясь на недавний инцидент с Crowdstrike, компания подчеркнула опасность «слишком поспешных действий в этой критической области».

В своей апелляции Google также указала на несоответствие в том, что её осудили за монополизацию, тогда как Apple, которая использует только собственный App Store, не была подвергнута таким же обвинениям.

Google добивается приостановки решения, утверждая, что необходимо больше времени для «обеспечения безопасности пользователей».