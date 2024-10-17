Тим Шейфер все еще обдумывает Brutal Legend 2

На прошлой неделе, 13 октября, отметила своё пятнадцатилетие одна из самых известных игр прославленной студии Double Fine: приключенческий боевик Brutal Legend. Как мы помним, юбилей игры креативный директор проекта Тим Шейфер, как обычно, провёл в онлайновом режиме, помогая игрокам получить редкое достижение. Теперь же он рассказал о процессе создания игры.

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В специальной записи в блоге Double Fine Шейфер рассказал, из каких событий и впечатлений создавался замысел рок-н-ролльного приключения. Это и рок-музыка, с которой его познакомил брат, и работа в LucasArts, сотрудники которой мечтали бросить вызов Icewind Dale и Neverwinter Nights, и фильмы наподобие «Зловещих мертвецов 2», и даже «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена.

Как сообщил комьюнити-менеджер студии, Brütal Legend — одна из самых продаваемых игр Double Fine, и примерно треть получаемых сообщений содержит просьбу выпустить Brütal Legend 2. Но хотя сиквела нет в планах разработчиков, некоторые из них рассматривают возможность возвращения во вселенную. И один из них — конечно же, Тим Шейфер.

Меня постоянно спрашивают о Brütal Legend 2, а я разрываюсь между идеями. Я знаю, что некоторые ждут от сиквела эволюции RTS, а некоторые просто хотят God of War с Эдди Риггсом. Я понимаю логику создания второго варианта, но мне гораздо больше нравится первый.

Разработчики добавили в мир Brütal Legend возможности расширения и идеи для дополнений. Но сложность заключается в том, что прошло 15 лет, и мир видеоигр за это время радикально изменился. Программист Brütal Legend Чед Доусон, впрочем, видит в этом широчайшие возможности.